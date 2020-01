'Atromitos meldt zich voor transfervrije Regattin'

Naast de al bestaande opties uit de Saudi Professional League én de Ligue 2 krijgt Adrien Regattin er een gegadigde uit Griekenland bij.

RMC Sport

France Football

Eurosport

Photocredit: SkySports.com

© Redactie 2020

Waar het vooraanstaandeénonlangs al met de melding kwamen dat de inmiddels 28-jarige middenvelder lekker in de markt lag, doet de Franse tak vandaar donderdagavond een schepje bovenop. Bij monde van hun wedstrijdcommentator Romain Collet-Gaudin wordt er het gerucht aan toegevoegd dat de enkelvoudig A-international concrete belangstelling zou genieten van de kant van het Griekse Atromitos, de nummer zeven van de competitie aldaar. Voor het laatst spelen deed het jeugdexponent van Toulouse FC in de kleuren van het Turkse Akhisarspor, de formatie die als hekkensluiter eindigde in de Süper Lig en zodoende één voetbalafdeling moest afdalen.Behalve acteren voor Akhisarspor én Toulouse FC kwam de rechtspoot voor de rest ook nog in de boeken voor van het eveneens Turkse Osmanlispor.