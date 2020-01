Aboutaleb voor derde keer beste lokale bestuurder

algemeen 16 jan 17:11

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb is gekozen tot beste lokale bestuurder van het land in 2019. In deze verkiezing van het vakblad Binnenlands Bestuur eindigde hij in 2014 en 2015 ook al als eerste.





De prijsuitreiking was donderdag in het gemeentehuis van Oss. Wobine Buijs, de burgemeester van Oss, werd vorig jaar gekozen tot beste lokale bestuurder. Haar collega’s waren diep onder de indruk van de wijze waarop zij optrad na het ongeluk met de stint waarbij vier kinderen om het leven kwamen.



Aboutaleb wordt geprezen om zijn capaciteit om groepen te verbinden die soms ver uit elkaar lijken te liggen. Op de tweede plaats eindigde burgemeester Martijn Dadema van de gemeente Raalte, door de stemmers omschreven als een krachtig en communicatief bestuurder. Derde werd gedeputeerde Hanke Bruins Slot. Zij wordt gewaardeerd om "de eerlijke manier van antwoorden tijdens vergaderingen en haar efficiënte stijl in de Provinciale Staten van Utrecht". © ANP 2020