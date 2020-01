Kamervoorzitter Arib: veel klachten over appende Kamerleden

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib krijgt veel klachten over appende Kamerleden. De meeste mails die ze ontvangt zijn van mensen die debatten volgen en zich verbazen over het smartphonegebruik.

Dumbphones

Ook Arib ergert zich aan Kamerleden die grote delen van een debat doorbrengen op hun telefoon. Op een gemiddeld moment tijdens een debat zit 38 procent van de aanwezige Kamerleden op hun smartphone. Dat heeft het burgerinitiatief Fractie van Aandacht bijgehouden. Tijdens 21 vergaderingen hielden waarnemers elke tien minuten bij hoeveel politici in de zaal op dat moment op hun smartphone zaten.Arib wil scherp blijven op het smartphonegebruik. "Kamerleden moeten elkaar wel aankijken als iemand aan het spreken is", zegt de voorzitter.Fractie van Aandacht wil dat het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer de regels aanscherpt. Daarnaast oppert de organisatie om zogenoemde dumbphones te introduceren: mobiele telefoons waarmee je alleen kan bellen, sms'en en een beperkt aantal apps kan gebruiken. "Kamerleden vertegenwoordigen zo’n 70.000 mensen per persoon", zegt de organisatie. "Hun werk is veel te belangrijk om zo makkelijk te verspelen aan de smartphone."Smartphonegebruik in de vergaderzalen verbieden is in ieder geval geen optie, zegt Arib. "Ook contact met medewerkers en het lezen van stukken gebeurt tegenwoordig op de telefoon." Maar het wekt wel een ongeïnteresseerde indruk: "Mensen denken dat ze alleen maar lekker zitten te appen." Overigens kreeg de Tweede Kamer volgens Arib vroeger ook al klachten als Kamerleden tijdens debatten kranten aan het lezen waren.