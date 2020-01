Transfer Talks: 'Hebei China Fortune en Al-Ittihad bereiken akkoord omtrent transfer El Kaabi'

International Ayoub El Kaabi gaat een nieuwe avontuur aan in de Midden-Oosten bij het Saudische Al-Ittihad.

Al-Madina





Het contract van de 26-jarige aanvaller loopt nog tot medio 2021, maar wil Al-Ittihad dit contract afkopen en haar aanval versterken met de Marokkaans international. Bij Al-Ittihad kan de aanvaller ploeggenoot worden van ex-international Karim El Ahmadi en moet hij de club helpen uit de degradatiezone te geraken, aangezien Al-Ittihad op een teleurstellende dertiende plaats staat in de competitie die zestien teams kent.





Bij Wydad Casablanca was de aanvaller in 13 wedstrijden goed voor acht doelpunten en drie assists en keerde hij begin januari terug bij zijn contractclub in China na een huurperiode van een half seizoen.

© Redactie 2020

Volgens de Saoedische websitebereikten de clubs een akkoord omtrent de goalgetter en tekent hij vandaag nog een contract in Dubai en worden de laatste financiële details van het contract besproken.