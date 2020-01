Turkije stuurt opnieuw troepen naar Libië

Turkije begint met het sturen van meer militairen naar Libië om daar de troepen bij te staan van de internationaal erkende regering van Fayez al-Serraj.

Dat heeft president Recep Tayyip Erdogan donderdag aangekondigd. Turkije stuurde eerder al militaire trainers naar de Noord-Afrikaanse staat. De mededeling van de Turkse president komt kort nadat een vredesoverleg in Moskou op niets uitliep . Duitsland heeft de partijen in Libië uitgenodigd om zondag naar Berlijn te komen om over vrede te praten.De Libische regeringstroepen vechten bij Tripoli tegen het leger van krijgsheer Khalifa Haftar. "Om de legitieme regering in Libië in stand te houden en om stabiliteit te vestigen, sturen wij nu onze militairen naar het land", zei Erdogan. Hij waarschuwde dat Turkije niet zal aarzelen om de strijdkrachten van Haftar "een lesje te leren" mochten zij de regeringstroepen blijven aanvallen.