FAR Rabat bindt zich aan voormalig Deens jeugd-international Toutouh

Spelen deed de inmiddels 27-jarige vleugelspits nog niet in dit al lopende seizoen, voor FAR Rabat gold hij desalniettemin als buitenkansje.

Photocredit: Goal.com

Youssef Toutouh is neergestreken op Marokkaanse gronden, zo meldt zijn belangenbehartiger P&P Sportmanagement via Instagram. Voor hoe lang de linksbuiten is vastgelegd door de Botola Pro-formatie, dat wordt nog in het midden gelaten. Zo ook de officiële bekendmaking van de deal door FAR Rabat. Wel was een tijd geleden al bekend dat de voormalig contractspeler van onder andere FC Kopenhagen, Stabæk Fotball én het eveneens Deense Aarhus GF op proef was bij de huidige nummer negen van de hoogste voetbalafdeling van Marokko.Voetballen deed Toutouh zoals gezegd in het gros van z'n carrière in het Deense hoogste niveau, hetzelfde geld voor zijn nu gestokte interlandcarrière. In zowel de U20 als de U21 vertegenwoordigde de speler in kwestie de Deense voetbalbond.