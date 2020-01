VIDEOGOALS: Wydad wint thuis van HUSA Agadir en loopt in op koploper RS Berkane (video)

Wydad Casablanca toonde vandaag veerkracht en won met 3-2 van HUSA Agadir, nadat het op achterstand kwam vlak na rust.





De mannen van M'hamed Fakhir stonden voor aanvang van de wedstrijd op de één na laatste plaats en moeten dus snel punten gaan pakken om uit de degradatiezone te geraken. Wydad kreeg in de 36e minuut een strafschop toegekend die benut werd door Yahya Jabrane, maar lang kon de thuisploeg hier niet van genieten. Vier minuten later was het smaakmaker Karim El Berkaoui die met een geweldige dribbel uiteindelijk met een harde schot uit de draai de gelijkmaker wist te produceren.





Meteen na rust was het weer de aanvaller van HUSA Agadir die tot scoren kwam na een counter die feilloos werd benut door de man die zondag nog goed was voor hattrick in de CAF Confederations Cup tegen San Pedro. Wydad Casablanca ging na de 2-1 achterstand meteen op zoek naar de gelijkmaker en kwam door een intikker van Kasengu Kazadi op gelijke hoogte.





Wydad bleef doordrukken en op zoek naar de winst en de winnende doelpunt kwam van de voet van de centrale verdediger Hamza Asrir na een foute pass in de defensie van HUSA Agadir. Les Rouges komt hiermee op 26 punten en staat nu nog maar één punt achter koploper RS Berkane.









Husa Agadir dat zwaar onder druk staat vanwege de teleurstellende resultaten in de nationale competitie begon als underdog aan de wedstrijd in een bomvol Mohammed V stadion in Casablanca.