Sturing enthousiast, classificeert Tannane tot 'Ziyech van Vitesse'

De man die voorlopig de honneurs waarneemt in het Gelredome kan binnenkort weer beschikken over de 25-jarige Oussama Tannane.

'Een beetje zoals Hakim Ziyech dat bij Ajax doet'



Overall-statistieken Oussama Tannane (seizoen 2019/2020):







Daar waar hij deze voetbaljaargang juist zo voortvarend begon, gooide een knieblessure roet in het eten van de negenvoudig A-international. De man die nog tot medio 2022 vastligt bij de Arnhemmers is nu langzaam maar gestaag bezig aan zijn herstel, in het Portugese Alcantarilha waar Vitesse zijn trainingskamp belegt. In gesprek metdeed diens eindverantwoordelijke Edward Sturing uit de doeken welke rol hij Tannane het liefst ziet vertolken, vanaf het moment dat hij weer inzetbaar is. Al lijkt de speler in kwestie snel herstellende, aldus Sturing tegenover het eerdergenoemde medium: ,,Het zag er goed uit'', begint de interim over zijn fysieke gesteldheid. ,,Hij is een speler die voor creativiteit kan zorgen.''Qua spelpositie en inbreng ziet Sturing genoeg mogelijkheden bij zijn pupil, te meer ook vanwege de beweeglijkheid van het gedeeltelijk jeugdproduct van PSV én sc Heerenveen: ,,In het systeem dat ik voor ogen heb, zie ik in hem een speler voor de rechterkant, maar hij is dan natuurlijk geen rechtsbuiten met krijt aan zijn schoenen, maar een speler die vanaf rechts de vrijheid heeft om naar binnen te komen. Een beetje zoals Hakim Ziyech dat bij Ajax doet.''- Eredivisie: 10 optredens, 1 doelpunt én 3 assists- TOTO KNVB Beker: 1 optreden, zonder productiviteit (20 speelminuten)