Ayatollah Khamenei leidt na jaren weer vrijdaggebed in Iran

Voor het eerst sinds 2012 was de hoogste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei, vrijdag voorganger van het belangrijkste vrijdaggebed in hoofdstad Teheran.

Tijdens dat gebed noemde hij de dag waarop Iran Amerikaanse doelen aanviel "een dag van God". Een grote menigte scandeerde vervolgens "Dood aan Amerika!". "Dat Iran de macht heeft om een arrogante wereldmacht zo'n klap in het gezicht te geven, toont de hand van God", zei Khamenei. Hij verwees daarmee naar de vergeldingsaanval van Iran op de VS, nadat de Amerikanen de belangrijke Iraanse generaal Qassem Soleimani hadden gedood. De ayatollah vergeleek Amerikanen met "clowns".Sinds de dood van Soleimani door de aanval in Irak, zijn de spanningen tussen Iran en de VS flink opgelopen. Diverse Amerikaanse doelen werden al onder vuur genomen. Daarbij raakten meerdere militairen gewond Ook reageerde de geestelijk leider vrijdag op het neerhalen van een Oekraïens passagiersvliegtuig door Iran, vorige week woensdag. Hij noemde de crash, waarbij alle 176 inzittenden omkwamen, "een tragisch en erg verdrietig incident". Iran ontkende in eerste instantie iets met de vliegramp te maken te hebben, maar bekende later toch. Dat leidde tot woede bij veel Iraniërs, die de straat op gingen om te protesteren tegen het regime. Khamenei riep vrijdag tijdens het gebed op tot "nationale eenheid".