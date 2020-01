Toch Amerikaanse militairen gewond door Iraanse raketaanval

Bij de Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse bases in Irak zijn wel degelijk militairen gewond geraakt.

Het Amerikaanse leger meldde donderdag dat elf militairen zijn behandeld. Zij zijn voor hun herstel naar Amerikaanse faciliteiten in Duitsland en Koeweit gebracht. In eerste instantie gaven de Amerikanen aan dat niemand gewond was geraakt bij de Iraanse vergeldingsactie voor de moord op Qassem Soleimani . De Iraanse generaal werd door een Amerikaanse droneaanval nabij Bagdad gedood.De Iraniërs voerden raketaanvallen uit op twee Amerikaanse militaire bases. Een van de aanvallen was gericht tegen een basis bij Erbil, waar de meeste Nederlandse militairen verblijven. De ander tegen een luchtmachtbasis in Ain al-Asad.