Belhanda ontkracht geruchtenreeks: 'Wed er ook op dat ik blijf'

In navolging op de Tweet van Eurosport's Manu Lonjon, doet de speler in kwestie zelf van zich spreken.

Overall-statistieken Younès Belhanda (seizoen 2019/2020):

- Süper Lig: 12 optredens, 3 doelpunten én 1 assist

- UEFA Champions League: 4 optredens, zonder productiviteit

- Türkiye Kupasi: 2 optredens, 1 doelpunt

- Turkcell Süper Kupa: 1 optreden, 1 doelpunt



Waar het de ene keer AS Monaco was, dan weer Montpellier HSC óf Olympique Lyon, tóch zal Younès Belhanda deze winterse transferperiode geen gelijk geven aan die op gang gezette geruchtenreeks. De inmiddels 29-jarige contractspeler van 'Cim Bom Bom' zou, uitgaande van waar men de afgelopen periode mee op de proppen kwam, zelfs op de nominatie staan om zich te voegen bij het Saoedische Al-Ittihad. Berichtgeving die volgens de A-international regelrecht de prullenmand in mag, zo oordeelde hij donderdagavond zelf op Twitter.Waar de eerdergenoemde verslaggever vandus te kennen gaf dat het jeugdproduct van Montpellier HSC deze winterse transferperiode speler zal blijven van Galatasaray, voegde Belhanda aan dat lijntje het volgende toe: ,,Ik wed er ook op dat ik blijf. De eerste seizoenshelft viel me zwaar, maar er ligt nog een derde titel in drie jaar tijd in het verschiet.''Bij de ploeg van coach Fatih Terim ligt de man die de afgelopen maand veel stof deed opwaaien nog vast tot medio 2021.