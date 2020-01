Taabouni: 'Hetzelfde pad bewandelen als Stengs en Boadu'

Met de nog maar 17 jaar die hij in de benen heeft is het jeugdproduct van AZ Alkmaar maar wat blij met hoe het hem nu afgaat.

Voetbal International

Taabouni laat zich niet gek maken door buitenlandse belangstelling

Overall-statistieken Mohamed Taabouni (seizoen 2019/2020):

Photocredit: Goal.com

© Redactie 2020

Door diens eindverantwoordelijke Arne Slot opgenomen in de selectie voor het inmiddels afgeronde trainingskamp in Spanje, vertelt Mohamed Taabouni in gesprek mette willen bouwen aan de weg die hem hopelijk hetzelfde brengt als ploeggenoten Myron Boadu én Calvin Stengs. Daar waar hij zijn officieel debuut in de hoofdmacht van de Alkmaarders al achter de rug heeft (red. ingevallen tegen Groene Ster, red. 3-0 FT-zege TOTO KNVB Beker) wacht de beweeglijke jeugdinternational op het moment dat Slot beroep op hem doet in competitieverband.Mede door zijn sterke optredens tijdens het EK U17 (red. editie van 2019, gehost door Ierland) waar zijn lichting zich kroonde tot kampioen én het iets minder verlopen avontuur tijdens het afgelopen WK, wakkerde de aanvallend ingestelde middenvelder interesse van buitenaf aan. Tegenwoordig geclassificeerd tot toptalent is de speler in kwestie zich er ook sterk van bewust dat werklust en passie hem de mogelijkheid bieden om óók via AZ Alkmaar een weg naar de top te banen: ,,Hier voel ik me lekker en hier kan ik me goed ontwikkelen. Ik laat me niet zo snel gek maken. Ik wil hetzelfde pad bewandelen als Calvin Stengs en Myron Boadu. Zij konden op jonge leeftijd al naar andere clubs en kozen ervoor bij AZ te blijven.''Tegenwoordig vaste kracht in het beloftenelftal van zijn werkgever in de Keuken Kampioen Divisie, beschikt Taabouni over een contract wat hem nog tot in ieder geval medio 2022 bindt aan de Eredivisionist.- Keuken Kampioen Divisie: 15 optredens, 4 assists- Voorronde A-Junioren Eredivisie: 2 optredens, 1 doelpunt- TOTO KNVB Beker: 1 optreden, zonder productiviteit (12 speelminuten)- Eredivisie: 1 selectiebeurt, zonder speelminuten