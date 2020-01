10 maanden cel voor politieagent in chantagezaak 'Hamza-mon-bb'

De agent had telefonisch contact met vlogster Aicha Ayach en speelde informatie door

De rechtbank in Marrakech heeft donderdag een politieagent veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden voor zijn betrokkenheid in de omstreden 'Hamza-mon-bb'-affaire, meldt nieuwsdienst Alyaoum24.









Technische onderzoek op de mobiele telefoon van de vlogster onthulde dat ze tekstberichten uitwisselde met een nummer dat in haar telefoonboek stond opgeslagen onder de naam 'Commissaris Saad'. Uit verder onderzoek bleek het telefoonnummer van een politie-inspecteur te zijn die werkzaam is bij de gerechtelijke politie van Casablanca. Een voiceclip waarin Ayach de agent toesprak en hem aanspoorde privégegevens over Marokkaanse sterren en publieke figuren te verstrekken werd ook aangevoerd als bewijs.

