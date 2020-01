Anti-corruptie hotline leidde tot 117 arrestaties in 2019

De anti-corruptie hotline van het Openbaar Ministerie (OM) blijft vruchten afwerpen. In 2019 zijn 117 personen aangehouden als gevolg van meldingen via de anonieme kliklijn, meldt dagblad Al Massae.

Het OM lanceerde in mei 2018 de hotline als hulpmiddel in de strijd tegen corruptie en was op slag een succes . De hotline ontvangt wekelijks ongeveer 300 meldingen . Het gaat vaak om gevallen van steekpenningen, chantage en zwendel.