Marokkaanse rapster 'Psychoqueen' op straat mishandeld

De rapper deelde enkele ogenblikken na het incident zelf beelden van de mishandeling op Instagram

Het incident gebeurde donderdagavond in de stad Skhirat, een kuststreek nabij hoofdstad Rabat. Op de beelden is te zien hoe de gewonde rapster 'Psychoqueen' (Kaoutar) de aanval veroordeeld. Ze gaf verder geen informatie over het voorval.





"Kijk naar mij, kijk naar wat hij me heeft aangedaan. Ik ben helemaal bedekt met bloed", roept de emotioneel aangeslagen rapster in de video. "Iedereen die dit verhaal [Instagram story] heeft gezien en in de buurt van Skhirat is, kom me alstublieft helpen."









De artieste, die verschillende nummers heeft uitgebracht, waaronder 'Ta3noni f Dahri' (Ze Staken Me In De Rug), vroeg hulp aan haar Instagram-volgers. "Wie gaat me nu verdedigen. Iemand komt me helpen", vroeg ze aan haar ruim 129.000 volgers.



Het is niet de eerste keer dat Kaoutar het slachtoffer is van fysiek gewed. In 2018 werd ze op straat belaagd toen ze bezig was met een live video.









De aanval werd vastgelegd; het beeld sprong op zwart maar kijkers konden de rapster om hulp horen schreeuwen.

