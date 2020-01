Idrissi verkozen tot Eredivisie's 'Speler van de Maand' (video)

De bekroning op de tóch al mooie eerste seizoenshelft die de Marokkaans A-international op de mat legde namens AZ Alkmaar.

Overall-statistieken Oussama Idrissi (seizoen 2019/2020):

Uit handen van de 'one and only' Hans Kraaij Jr. vankreeg de nog maar 23-jarige flankspits zijn tijd en moeite uitbetaald als 'Speler van de Maand' in december van vorig kalenderjaar. Overall doet het jeugdproduct van Feyenoord het meer dan naar behoren, in de 31 officiële optredens die Oussama Idrissi tot nog toe binnen de lijnen doorbracht was hij goed voor liefst twaalf treffers én een achttal assists. Verrichtingen die het officiele platform van de Eredivisie niet onopgemerkt bleven, zo ook op basis van zijn productiviteit in die voorbije maand. Die werden door hun statistiekenpartnertegen het licht gehouden waaruit bleek dat hij als beste uit de bus kwam.- Eredivisie: 18 optredens, 9 doelpunten én 3 assists- UEFA Europa League (hoofdtoernooi): 6 optredens, 2 doelpunten én 2 assists- UEFA Europa League (kwalificatie): 6 optredens, 1 doelpunt én 3 assists- TOTO KNVB Beker: 1 optreden, zonder productiviteit (78 speelminuten)