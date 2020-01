Lopetegui: 'En-Nesyri heeft een enorm potentieel'

FC Sevilla trainer Julen Lopetegui stond vandaag de pers te woord in een persconferentie voor de kraker zondag tegen Real Madrid.





De trainer concludeerde: ''Het is mogelijk dat hij morgen van de partij is, want hij heeft getekend. Hij traint mee, is fit en beschikbaar en maakt dus grote kans op speeltijd morgen tegen Real Madrid.'' Lopetegui verwacht veel van de 22-jarige aanvaller, die tot nu toe goed was voor vier doelpunten in de competitie dit seizoen.





''Het is een speler die bekend is bij onze spelers en hij is jong en een vrij complete aanvaller die zich snel aan onze speelstijl kan aanpassen. Hij heeft een enorm potentieel en hij moet hard werken om zich verder te ontwikkelen en ik denk dat hij het dan heel goed kan doen bij deze club.''





En-Nesyri tekende een contract voor vijf seizoenen en Sevilla betaalde naar verluidt 20 miljoen euro om hem bij Léganes los te weken.

In de persconferentie ging de Spaanse trainer ook in op vragen over de kersverse aanwinst, international Youssef En-Nesyri.