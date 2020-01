FRMF: 'Roberts geeft voorkeur aan Naybet als elftalmanager, Zaki gepasseerd'

Het was de onlangs aangestelde technisch directeur die het laatste woord had in deze tóch wel langslepende kwestie.





Photocredit: FRMF.ma

© Redactie 2020

Met tussenkomst van bondsvoorzitter Faouzi Lekjaa, die in een bemiddelende rol trad, was het de oud-international die aan het langste eind trok. Anders dan dat Osian Roberts er aanvankelijk voor koos om zowel Badou Zaki, Rachid Taoussi én Fathi Jamal buiten beschouwing te laten, kreeg Zaki in een laatste eindsprint met Noureddine Naybet toch nog wat hoop om die vrijgekomen functie van elftalmanager tot zich te nemen. Echter, zo bevestigen diverse Marokkaanse bronnen vrijdagmiddag, was het diens 'concullega' die de voorkeur kreeg. Onduidelijk is overigens of de voormalig bondscoach op een andere manier betrokken wordt bij de nieuw in te richten technische directie van de Marokkaanse voetbalbond FRMF.Naybet op zijn beurt zou een der dezer dagen gepresenteerd gaan worden in Rabat, daar waar de bond sinds jaar en dag zetelt.