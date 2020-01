'AC Milan polst Southampton FC voor gepasseerde Boufal'

Geluk bij een ongeluk voor de man voor wie het nog altijd niet echt wil vlotten in het St. Mary's Stadium.

Waar het in competitieverband met horten en stoten gaat voor de inmiddels de 26-jarige vleugelspits, lijkt AC Milan uitkomst te bieden voor Sofiane Boufal. Volgens het doorgaans goed ingevoerdezit die formatie verlegen om aanvallende krachten gezien het feit selectiespelers Fabio Borini én Krzysztof Piatek op de nominatie staan om nog deze winterse transferperiode te verkassen. Waar de eerstgenoemde uit zal wijken naar Hellas Verona, dreigen 'I Rossoneri' Piatek te verliezen aan een gegadigde uit de Ligue 1, Olympique Lyonnais. Genoeg reden voor de huidige nummer tien van de competitie aldaar om te schakelen, daar waar Boufal dus als interessante versterking uit de bus kwam.Met een dienstverband wat nog tot medio 2021 doorloopt zal Southampton FC niet het minste gaan vragen voor het jeugdproduct van SCO Angers. Onduidelijk is overigens, wordt in het midden gelaten door het eerdergenoemde medium, of men de voormalige kracht van LOSC Lille op huurbasis wil overnemen of dat het definitief losweken tot de voorkeur behoort.- Premier League: 14 optredens, 2 assists- EFL Cup: 2 optredens, zonder productiviteit (159 speelminuten)- FA Cup: 1 optreden, zonder productiviteit (78 speelminuten)