Prinses Salma van Jordanië eerste vrouwelijke piloot in haar land

De 19-jarige Salma bint Abdullah heeft onlangs een pilotenopleiding bij de Jordaanse strijdkrachten afgerond.

De prinses, die in november 2018 afstudeerde voor een korte inbedrijfstellingscursus aan de prestigieuze Britse Koninklijke Militaire Academie 'Sandhurst', kreeg woensdag haar luchtvaartvleugels uitgereikt door haar vader, koning Abdullah, in het Husseiniya-paleis in de hoofdstad Amman. De ceremonie werd bijgewoond door haar moeder, koningin Rania, en haar oudere broer, kroonprins Hussein.





De Jordaanse koninklijke familie telt meerdere leden met een militaire opleiding. Zo hebben wijlen koning Hussein, koning Abdullah II en prins Hussein een opleiding gevolgd bij Sandhurst.





De tante van de prinses, Aisha bint Hussein, was de eerste Arabische vrouw die de opleiding volgde bij Sandhurst. Ze studeerde af in 1987.

