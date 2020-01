Kharchouch in tranen: 'Bij mij doet dit aardig wat, moesten gewoon winnen' (video)

Dat SC Telstar een punt sleepte uit de krachtmeting bij Exelsior Rotterdam, dat ziet Reda Kharchouch als een verloren avond.

Overall-statistieken Reda Kharchouch (seizoen 2019/2020):

Na afloop van dit met 3-3 geeindigde Keuken Kampioen Divisie-affiche stond de 24-jarige vleugelspitste woord. Zijn gezicht in tranen gehuld vertelde de voormalige amateur van OFC Oostzaan waar het vrijdagavond aan schortte in het Van Donge & De Roo Stadion. Dat de 'Witte Leeuwen' slechts dat enkele punt wisten te bemachtigen, dat is voor de revelatie van de club iets wat hij vooral zichzelf aanrekent. Op emotionele wijze bijt Kharchouch van zich af, volhardend dat het elftal in z'n geheel tekortschoot.- Keuken Kampioen Divisie: 22 optredens, 15 doelpunten én 3 assists- TOTO KNVB Beker: 2 optredens, 2 doelpunten