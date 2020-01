Ziyech over z'n moeder: 'Alles wat zij doet of zegt, raakt me'

De misschien wel meest besproken voetballer van de Nederlandse velden klopt in gesprek met het Algemeen Dagblad behoorlijk wat stof af.

'Twee keer per week bezoek ik haar, dan ben ik opeens een heel kleine jongen'

Overall-statistieken Hakim Ziyech (seizoen 2019/2020):

Zo goed gebekt als hij vaak is, zo stond de inmiddels 26-jarige Hakim Ziyech onlangs ook Freek Jansen van hette woord. Onderwerp van het gesprek: de persoon achter de voetballer Ziyech. Zoals zijn persoon vaak urenlang wordt geanalyseerd in het Nederlandse voetballandschap, zo snel prikt de Marokkaans A-international er ook weer doorheen. Voor hem is de voetbalwereld zoals die zich vandaag de dag manifesteert, één grote poppenkast. En al zijn er tig zaken die hem niet bekoren, één persoon zal hem altijd het meeste intrigeren en dat is diens moeder. De vrouw die hem en z'n zussen, bij afwezigheid van zijn al vroeg overleden vader, liet opgroeien in Dronten.Al laat het jeugdproduct van sc Heerenveen via social media vaak doorschemeren een hele warme band te koesteren met zijn moeder, in het onderonsje met Jansen praat hij daar graag over door. Zijn moeder is één van de weinigen die wél indruk op hem maakt, zo onderstreept hij nog eens tegenover het eerdergenoemde medium: ,,Ik heb vijf goede vrienden, die ik al jarenlang ken. We delen alles. Zij vormen de kleine cirkel om me heen. En mijn familie uiteraard. Twee keer per week bezoek ik mijn moeder. Dan ben ik opeens een heel kleine jongen. Alles wat zij doet of zegt, raakt me. Altijd zo geweest.''Zoals de voormalige kracht van FC Twente al terecht opmerkte telt voetbal even niet als hij met z'n moeder is, dan is alles te relativeren. En tóch merkt hij, vaak non-verbaal overigens, dat de vrouw die van hem de man maakte zoals we hem nu kennen, oprecht trots is op Ziyech: ,,Dat zal ze nooit hardop zeggen, maar ik merk het wel aan haar. Als ik bijvoorbeeld even niet geweest ben, en de deur open en binnenkom, zie ik haar stralen.''- Eredivisie: 17 optredens, 6 doelpunten én 13 assists- UEFA Champions League (hoofdtoernooi): 6 optredens, 2 doelpunten én 5 assists- UEFA Champions League (kwalificatie): 4 optredens, 3 assists- Johan Cruijf Schaal: 1 optreden, zonder productiviteit