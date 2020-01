Transfervrije Achahbar voorzien, verkast naar het Roemeense Sepsi OSK

Het jeugdproduct van Feyenoord heeft beet, Anass Achahbar verbond zich onlangs aan de huidige nummer acht van de competitie aldaar.

Na in goed overleg een einde te hebben gebreid aan zijn dienstverband bij Keuken Kampioen Divisie-formatie FC Dordrecht, werd zaterdagmiddag bekendgemaakt dat Sepsi Sf. Gheorge én de inmiddels 26-jarige centrumspits overeenstemming hebben bereikt over een contract wat beide partijen tot medio 2021 aan elkaar bindt. In dit nog lopende seizoen ging het overigens met horten en stoten voor het voormalige toptalent. Uit de veertien competitieaffiches die hij tot nog toe volmaakte kwamen slechts één treffer en een drietal assists naar voren, in de TOTO KNVB Beker overlegde hij overigens wel een beter moyenne. In de tweede optredens in het bekertoernooi bleek de voormalig Oranje U20-international goed voor drie doelpunten (red. hattrick tegen MVV Maastricht, 3-1 FT TOTO KNVB Beker).Vlak nadat het nieuws bekend werd dat FC Dordrecht Achahbar van de hand deed, maakte de speler in kwestie viabekend dat dat voortijdige afscheid al op het moment van aantreden vaststond. ,,Ik had vooraf al afgesproken dat ik nu weg zou gaan, puur omdat ik een stap omhoog wil maken. Dat is de reden, eigenlijk.''Opgeleid worden deed Achahbar zoals gezegd bij Feyenoord, achtereenvolgens kwam de flegmatieke aanvaller ook nog aan bod in de hoofdmachten van respectievelijk Arminia Bielefeld, PEC Zwolle én NEC Nijmegen.- Keuken Kampioen Divisie: 14 optredens, 1 doelpunt én 3 assists- TOTO KNVB Beker: 2 optredens, 3 doelpunten