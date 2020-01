Consulaat Gabon in Laayoune officieel geopend

Gabon volgt daarmee het voorbeeld van Gambia en De Comoren.

Daarmee hebben in totaal drie Afrikaanse landen een consulaat in de Marokkaanse Sahara. De inhuldigingsceremonie werd bijgewoond door Nasser Bourita (minister van Buitenlandse Zaken) en zijn Gabonese tegenhanger, Alain-Claude Bilie-By-Nze.





Gabon en Marokko onderhouden sterke diplomatieke betrekkingen, mede door regelmatige bezoeken door hooggeplaatste functionarissen uit beide landen. In 2017 deelde de president van Gabon, Ali Bongo Ondimba, een foto van hem en koning Mohammed VI als tieners, waaruit de langdurige vriendschap tussen hen bleek.

Eind oktober 2018 leed Bongo een beroerte in Riyad en bracht bijna een maand door in het King Faisal Hospital in de Saoedische hoofdstad. De Marokkaanse vorst vroeg de familie van Bongo om de Gabonese president naar Marokko over te brengen om zijn herstel te voltooien.





De opening van de diplomatieke vertegenwoordiging is door Gabon bedoeld als een "krachtig gebaar" over de positie van Gabon inzake de Marokkaanse soevereiniteit van de Sahara en de territoriale integriteit van Marokko.





Steeds meer Afrikaanse landen kiezen voor diplomatieke vertegenwoordiging in het zuiden van Marokko. De Centraal Afrikaans Republiek heeft inmiddels ook aan Marokko laten weten diplomatieke vertegenwoordiging in de Marokkaanse Sahara te wensen. Ivoorkust opende eerder een ere-consulaat in de Marokkaanse Sahara.

© MAROKKO.NL 2020