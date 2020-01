'Marokkaanse voetbond FRMF doet concreet voorstel aan Nobilo'

De 59-jarige Fransman kent een imposante voetbal CV, opgebouwd in verschillende voetbalculturen.

Uitgaande van waar het doorgaans goed ingevoerdezaterdagmiddag mee kwam lijkt technisch directeur Osian Roberts zich te wenden tot Jean-Marc Nobilo. De Welshman, sindskort geïnstalleerd als technisch eindverantwoordelijke in Rabat, zou zelfs een concreet voorstel hebben gedaan aan de man die voor het laatst Stade Laval als werkgever had. Daar waar hij zich in verschillende posities een weg baande in het Betaalde Voetbal, moet Nobilo als één van de schakels gaan dienen die het technische beleid vanuit de Marokkaanse voetbalbond FRMF verder moet gaan uitdiepen én ontwikkelen. In het midden wordt overigens gelaten voor welke functie men heeft gepolst de hoofdcoach c.q. technisch directeur, hetzelfde geldt voor of hij een dergelijke stap wel als uitwijkmogelijkheid ziet.Behalve Stade Laval kwam Nobilo ook in de boeken voor van respectievelijk Le Havre (red. dwong er promotie mee af naar de Ligue 1), die van Benin als bondscoach én bij de Algerijnse voetbalbond FAF waar hij tussen 2012 en 2013 de eindverantwoordelijkheid droeg over hun U20 vertegenwoordigend nationaal elftal. Een andere post die noemenswaardig is, was zijn dienstverband als technisch directeur bij de Libanese voetbalbond (red. tussen 2002 en 2004).