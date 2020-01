Bad Boys For Life scoort in Noord-Amerika

Bad Boys for Life werd gemaakt door het Marokkaans-Belgische regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah.





De Amerikanen hebben een lang weekend, want ze vieren maandag Martin Luther Kingdag. Bad Boys For Life behoort tot de films met de hoogste opbrengst in het rijtje films die in het verleden in dit weekend openden. Alleen American Sniper leverde in 2014 meer op in dit openingsweekend: 107,2 miljoen dollar.



Zij namen het stokje over van Michael Bay, die de eerste twee films voor zijn rekening nam. Volgens The Hollywood Reporter wordt er al gewerkt aan een vierde film.

© ANP 2020

De Hollywoodfilm Bad Boys For Life, het derde deel in de actiereeks met Will Smith en Martin Lawrence, scoort in Noord-Amerika hoge bezoekcijfers. De film die in 3740 bioscopen draait, heeft in het openingsweekend al 66 miljoen dollar opgebracht. Dat is ruim meer dan de 38 miljoen waar filmstudio Sony vooraf rekening mee hield, meldt Variety. De kassa-opbrengst voor Bad Boys 3 is ook meer dan de 46 miljoen die Bad Boys 2 in het openingsweekend in het jaar 2003 opbracht.