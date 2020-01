Geruchtenmolen: 'Ziyech's makelaar Nakhli gepolst door Paris Saint-Germain'

Een gerucht wat met het oog op zijn gewildheid, zeker het benoemen waard is.

Soccer Link

Overall-statistieken Hakim Ziyech (seizoen 2019/2020):

- Eredivisie: 17 optredens, 6 doelpunten én 13 assists

- UEFA Champions League (hoofdtoernooi): 6 optredens, 2 doelpunten én 5 assists

- UEFA Champions League (kwalificatie): 4 optredens, 3 assists

- Johan Cruijf Schaal: 1 optreden, zonder productiviteit



Photocredit: UEFA.com

© Redactie 2020

Uitgaande van waar het Franseonlangs mee berichtte, lijkt Paris Saint-Germain zijn zinnen te hebben gezet op de 26-jarige spelverdeler van de Amsterdammers. Het eerdergenoemde medium meldt namelijk dat 'Les Parisiens' een uitstekende spil zien in Hakim Ziyech, ook met het oog op het ogenschijnlijke vertrek van hetzij Neymar Jr. óf Kylian Mbappé. Beide 'eyecatchers' worden niet ongemoeid gelaten, zo ook niet tijdens deze nog lopende winterse transferwindow. Om die op handen zijnde vertrekken in te vullen, zou onlangs zelfs de zaakwaarnemer van de A-international zijn benaderd. Met de man die zich al sinds jaar en dag ontfermt over het jeugdproduct van sc Heerenveen, Mustapha Nakhli (red. Nakhli Mondial), zou inmiddels ook zijn gesproken.Bij Ajax ligt de rechtspoot overigens nog tot medio 2022 vast, dit na afgelopen zomer een contractverlenging van één seizoen te zijn overeengekomen met de regerend landskampioen. Uit die verlenging volgde overigens ook het verwijderen van de gelimiteerde transferclausule die was opgenomen in z'n verbintenis. Dat gaf gegadigden aanvankelijk nog het recht om hem voor een transfersom van om en nabij de €35 miljoen los te weken uit de Johan Cruijff ArenA.