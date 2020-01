'Serie A-gegadigde maakt zich hard voor PAOK-reserve El Kaddouri'

Het behoort tot de mogelijkheden dat de Marokkaans A-international zich kan gaan opmaken voor een rentree in de hoogste voetbalafdeling van Italië.

Overall-statistieken Omar El Kaddouri (seizoen 2019/2020):

Uitgaande van waar diverse Italiaanse bronnen mee op de proppen komen, waaronder de doorgaans goed ingevoerde Gianluca di Marzio van, zou er concrete belangstelling zijn van de kant van Lecce voor Omar El Kaddouri. De man die al geruime tijd tussen bank en basis in moet pendelen bij de huidige nummer twee van de Griekse Super League, zou als interessante versterking gezien worden met het oog op de strijd tegen degradatie die er ongetwijfeld aan zit te komen voor Lecce. De promovendus bivakkeert al voor langere tijd in de onderste regionen van de Serie A, vandaar ook dat men poogt aanvallende impulsen toe te voegen aan de selectie. Een van die opties is El Kaddouri, wiens dienstverband bij PAOK momenteel nog tot uiterlijk medio 2021 doorloopt.Onduidelijk blijft het alleen of de club in kwestie de vleugelspits definitief wil inlijven, óf dat er de voorkeur wordt gegeven aan een uitleenbeurt.- Super League: 11 optredens, zonder productiviteit- UEFA Champions League (kwalificatie): 2 optredens, zonder productiviteit- UEFA Europa League (kwalificatie): 2 optredens, zonder productiviteit