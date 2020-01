Van Stee: 'Wat betreft Kharchouch? Gaan het intern bekijken' (video)

Eerder al liet de beleidsman van Sparta Rotterdam doorschemeren een directe versterking te zien in SC Telstar's Reda Kharchouch, nu doet ie dat weer!

Afgelopen vrijdagavond wederom trefzeker, blijft de teller voor de 24-jarige vleugelspits momenteel steken op liefst vijftien treffers in de Keuken Kampioen Divisie. In de TOTO KNVB Beker ook al nietsontziend als het gaat om productiviteit, trekt de voormalige kracht van derdedivisionist OFC Oostzaan veel bekijks, zo ook uit de Eredivisie. Een formatie die zich al geruime tijd concreet opstelt ten op zichte van Kharchouch is promovendus Sparta Rotterdam, bij monde van technisch directeur Henk van Stee werd zondagavond bijwerd het spelersprofiel van de aanvaller nogmaals doorgelicht.- Keuken Kampioen Divisie: 22 optredens, 15 doelpunten én 3 assists- TOTO KNVB Beker: 2 optredens, 2 doelpunten