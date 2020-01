Geruchtenmolen: 'Feyenoord's Ayoub meldt zich bij Panathinaikos'

In een voor hem transfervrije status zou de 25-jarige middenvelder nu aan het onderhandelen zijn met de Super League-formatie.

Overall-statistieken Yassin Ayoub (seizoen 2019/2020):

Uitgaande van waar Mikos Gouka van hetzondagochtend mee kwam, lijkt Yassin Ayoub zich richting Griekse gronden te hebben begeven. De, op papier, A-international zou zelfs zijn contract met de Rotterdammers onlangs in goed overleg hebben ontbinden. Anders dan dat het nog tot medio 2022 doorliep, wil Feyenoord de middenvelder geen strobreed in de weg leggen en hoeft hij er dus enkel met de nummer zeven van het Griekse hoogste niveau uit komen. Daar waar het jeugdproduct van FC Utrecht er in zijn debuutseizoen in de Kuip onder Giovanni van Bronckhorst maar mondjesmaat aan te pas kwam, geldt het voor zijn situatie onder opvolgers Jaap Stam én Dick Advocaat niet veel anders. Onder Stam nog reserveklant, leek het erop dat interim Advocaat hem wel wat sportief vooruitzicht gunde, wat na de vertrekmeldingen van datzelfdenu dus niet meer doorgaat.Spelen in het hoogste niveau deed Ayoub dit seizoen tot nog toe slechts driemaal, met een totaal aantal speelminuten van 44.- Beloften Voorronde: 7 optredens, 5 doelpunten- Eredivisie: 3 optredens, zonder productiviteit (44 speelminuten)- UEFA Europa League: 2 optredens, 23 speelminuten (zonder producitiviteit)