Afrika Cup Futsal 2020: Bondscoach Deguig onthult 14-koppige definitieve selectie

#TeamMarokko kan zich als titelhouder gaan begeven op dit eindtoernooi, het evenement van de Afrika Cup Futsal wat door het land zelf wordt gehost.

Volledige 14-koppige definitieve selectie #TeamMarokko voor Afrika Cup Futsal 2020:

Photocredit: FRMF.ma

© Redactie 2020

Zaterdagmiddag deed de dienstdoende bondscoach van Marokko, Hicham Deguig, een beroep op liefst veertien internationals voor deze aanstaande Afrika Cup. Anders dan het tijdens de vorige editie het geval was, is Marokko nu gastheer van het eindtoernooi voor landenteams. Waar het in 2016 in Zuid-Afrika dus aan de haal ging met de titel, wordt er alom titelprolongatie verwacht van het elftal wat onder de noemer van de Marokkaanse voetbalbond FRMF valt. Via de officiële kanalen van die bond werd gisteren dan ook de definitieve selectie wereldkundig gemaakt, plaats van handeling voor het toernooi is het zuidelijk gelegen Laâyoune.1. Reda El Khiyari (Villa Haute Kénitra, Marokko)2. Abdelkrim Nbia (Ajax Tétouan, Marokko)3. Saad Knia (Fath Settat, Marokko)4. Achraf Mohamed Saoud (Sakr Agadir, Marokko)5. Abdellatif Fati (Fath Settat, Marokko)6. Youssef El Mezray (Fath Settat, Marokko)7. Soufiane Bourite (Villa Haute Kénitra, Marokko)8. Idrissi El Fenni Rayess (Ajax Tanger, Marokko)9. Zakaria Kauiri (Loukous Kasr El Kebir, Marokko)10. Jaouad Mohamed (Toulon Elite Futsal, Frankrijk)11. Bilal Bekkali (Acces Futsal, Frankrijk)12. Soufiane El Mesrar (Acces Futsal, Frankrijk)13. Hamza Bouyouezan (Palma Futsal, Spanje)14. Anas El Ayyane (Linx Latina, Italië)Men trapt het toernooi af op de 28e van deze nog lopende kalendermaand, de finale is op 7 februari.