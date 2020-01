Willem II's Saddiki: 'Hoop Incha'Allah voor #TeamMarokko uit te mogen komen' (video)

Een uitgesproken droom heeft de inmiddels 23-jarige Dries Saddiki om ooit de hoofdmacht van de Marokkaanse voetbalbond te mogen vertegenwoordigen.

Atlas Sport

Overall-statistieken Dries Saddiki (seizoen 2019/2020):



Photocredit: AlamyFoot.com

© Redactie 2020

In gesprek met het Marokkaansedoet de Saddiki uit de koeken hoe het hem er op persoonlijk én professioneel vlak tot nog toe afgaat in de kleuren van Willem II. Sinds het begin van dit seizoen een onbetwiste basisklant aan de kant van de 'Tricolores', heeft de verdedigend ingestelde middenvelder tot nu toe onafgebroken meegedeeld in de basiself van zijn werkgever. In de zomer van 2018 overgekomen van competitiegenoot Fortuna Sittard, heeft Willem II hem momenteel nog tot medio 2021 in de boeken staan. In navolging van de keurige reeks die hij met de huidige nummer drie van de Eredivisie heeft ingezet, hoopt de speler in kwestie ook op een uitverkiezing van het 'grote Marokko'. Dit en nog meer spreidt de middenvelder tentoon tegenover het eerdergenoemde medium.- Eredivisie: 18 optredens, 1 assist- TOTO KNVB Beker: 2 optredens, zonder productiviteit (135 speelminuten)