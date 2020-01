Turkije: Griekenland saboteert vredesonderhandelingen Libië

"We willen onze Griekse vrienden er aan herinneren dat deze zinloze inspanningen voor niets zijn", schrijft minister Cavusoglu in een tweet. De uitspraak deed hij in aanloop naar een vredesconferentie in Berlijn zondag. Daar komen de belangrijkste partijen in de Libische burgeroorlog, circa tien landen en internationale organisaties bijeen in de hoop een wapenstilstand te bereiken en zicht op een vredesregeling te bieden. Griekenland is niet uitgenodigd. Athene sprak vorig jaar zijn onvrede uit over afspraken die Ankara met de Libische regering van Sarraj maakte over maritieme grenzen in de Middellandse Zee.