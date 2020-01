De aardbeving vond zaterdagavond plaats omstreeks 23.45 uur

Er vielen voor zover bekend geen gewonden.

© MAROKKO.NL 2020

Een aardbeving trof de provincie Noord in Noord-Marokko en had een kracht van 3,0 graden op de schaal van Richter. De beving, waarvan het epicentrum zich in de gemeente Tiztoutine bevond, vond plaats om 23:44:49 lokale tijd, meldt het nationaal seismisch instituut (ING).