Ajax onderzoekt kuitblessure Ziyech

Hakim Ziyech heeft een kuitblessure opgelopen in de eerste wedstrijd van Ajax na de winterstop.





Niet alleen Ziyech moest geblesseerd naar de kant, ook Ryan Gravenberch kon na 75 minuten niet verder. De 17-jarige middenvelder, die ook in zijn tweede competitieduel als basisspeler tot scoren kwam, had wat last van een knie. Gravenberch maakte plaats voor Carel Eiting, die zo zijn eerste speelminuten dit seizoen in de eredivisie maakte. "Carel is een organisator op het middenveld, dat hadden we in die fase nodig", zei Ten Hag, die ook had kunnen kiezen voor Razvan Marin, Siem de Jong of Edson Álvarez. "Carel vulde het uitstekend in."



Ajax ontvangt woensdag Spakenburg in het bekertoernooi en speelt vier dagen later uit tegen FC Groningen. Een week later staat de topper tegen PSV op het programma.

De Marokkaanse spelmaker ging tegen Sparta (2-1) na bijna een uur spelen op de grond zitten, gooide uit frustratie zijn scheenbeschermers weg en gebaarde dat hij gewisseld moest worden. "Ik kan nog niet vertellen wat de diagnose is, dat moeten we afwachten", zei trainer Erik ten Hag. "Hakim heeft in ieder geval last van een kuit.".