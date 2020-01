Turkse man opgepakt voor oplichten 600 Marokkaanse vrouwen (video)

De Turkse man zou de vrouwen onder valse voorwendselen uit Marokko naar Turkije hebben gelokt

De Turkse politie heeft in Gaziantep, in het zuid-westen van Turkije, een man aangehouden voor het oplichten van een groot aantal Marokkaanse vrouwen. De man zou naar verluidt de vrouwen veel geld afhandig hebben gemaakt door hen toe te zeggen een Turkse partner voor ze te vinden. Turkse media spreken over meer dan 600 slachtoffer, waaronder ook een aantal Marokkaanse mannen.





Slachtoffers betaalden gemiddeld 40.000 Turkse Lira (ongeveer €7000) zonder ooit een potentiële partner te ontmoeten. De slachtoffers, in de leeftijden tussen de 30 en 60 jaar, spraken onlangs over hun ervaring in een populair Turks actualiteitenprogramma. Slachtoffers kregen naar eigen zeggen een aantal foto's te zien van 'gegadigden' waar ze uit konden kiezen. Muge Anli, de presentatrice van het gelijknamige programma, die vaker oplichtingszaken aan het licht heeft gebracht, zei in de uitzending dat dergelijke 'nep-huwelijksbendes' veel voorkomen in het land.









"Ze bedriegen pure, echte mensen", legde ze uit in de show, verwijzend naar de sociale klasse en het gemiddelde inkomen van de slachtoffers. "De slachtoffers zijn vaak onschuldige mensen die op zoek zijn naar genegenheid en daarbij al hun spaargeld geven aan slechte mensen met verkeerde intenties", vervolgt ze.

© MAROKKO.NL 2020