Marokko duurste land van Noord-Afrika

Marokko staat bovenaan de lijst van Noord-Afrikaanse landen als het gaat om kosten voor levensonderhoud.

Dat meldt Numbeo, een platform gespecialiseerd in crowd-sourced data voor onder meer consumentenprijzen, criminaliteitscijfers, gezondheidszorg en andere statistieken.





Voor de ranglijst werd onder meer gekeken naar gemiddelde prijzen voor openbaar vervoer, transport, consumentengoederen en horecaprijzen. Wereldwijd staat Marokko op 104e plek. Volgens de website heeft een ​​gemiddeld gezin van vier personen in Rabat ongeveer 14.989 MAD (€ 1400) per maand nodig om de maandelijkse behoeften te dekken, exclusief huur.





Algerije is de één na duurste plek in Noord-Afrika en staat wereldwijd op de de 119e positie. Egypte is derde, gevolgd door Tunesië.





Zwitserland staat wereldwijd bovenaan de ranglijst, gevolgd door Noorwegen, IJsland, Japan en Denemarken. De vijf duurste steden ter wereld bevinden zich allemaal in Zwitserland: Zürich (1e), Basel (2e), Lausanne (3e), Genève (4e) en Bern (5e).

© MAROKKO.NL 2020