Tanger: 4 jaar cel voor Mexicaanse piloot neergestort drugsvliegtuig

De rechtbank in Tanger heeft woensdag een 43-jarige Mexicaanse man veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar en een geldboete van 9.689.286 DH voor het illegaal binnendringen van het Marokkaanse luchtruim. De man is echter vrijgesproken van drugshandel.

De man vloog begin september zonder toestemming het Marokkaanse luchtruim binnen en stortte even later neer in Zinat, een buitenwijk aan de rand van Tanger. Later bleek dat de piloot opzettelijk op lage hoogte vloog om niet gedetecteerd te worden door radars bij het betreden van het Marokkaanse luchtruim. Motorproblemen gooiden echter roet in het eten. Het vliegtuig stortte neer en de piloot raakte lichtgewond.