AZ met Idrissi naar bekerduel met TOP Oss

AZ kan het dinsdag met aanvaller Oussama Idrissi in de ploeg opnemen tegen TOP Oss in de achtste finales van de KNVB-Beker.

Zeperd

De aanvaller viel zaterdag in het verloren competitieduel met Willem II na een uur uit, maar kan volgens trainer Arne Slot gewoon starten. "Als er geen gekke dingen gebeuren, gaat hij gewoon spelen. ". De coach ziet ondanks de 3-1-nederlaag tegen de Tilburgers geen aanleiding om dingen te veranderen voor het duel in Oss. "We nemen het bekertoernooi heel serieus. TOP Oss hoeft niet te verwachten dat ze een ander team tegenover zich krijgen dan dat van zaterdag. Ron Vlaar heeft gewoon meegetraind, maar hij is het enige vraagteken."Slot is blij dat zijn ploeg zo snel al weer een wedstrijd moet spelen. "Het betekent dat we het afgelopen half jaar dingen goed hebben gedaan. Er is ook een aantal clubs dat niet speelt. We voetballen het liefst om de drie, vier dagen."De trainer van AZ keek ook nog terug op de zeperd tegen Willem II. "Het was voor ons nieuw om een topwedstrijd te verliezen, want dat was ons nog niet overkomen dit seizoen. Totdat we Willem II een doelpunt op een presenteerblaadje gaven, was er ook niets aan de hand."Slot denkt ook niet dat het voor zijn spelers veel heeft veranderd. "Ik zou het niet lekker vinden als de jongens mentaal zo zwak zijn dat ze na het verliezen van een wedstrijd gelijk over alles en iedereen gaan twijfelen. We hebben er ook de spelers niet naar die snel het zelfvertrouwen verliezen. Dan moet er heel wat meer gebeuren."