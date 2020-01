Kroonprins Abu Dhabi ontvangt koning Mohammed VI thuis

Een foto van de koninklijke bijeenkomst gaat rond op sociale netwerken

Kroonprins van Abu Dhabi Mohammed bin Zayed (MbZ) heeft maandag koning Mohammed VI ontvangen in zijn woning in Marokko. Journalist Mohamed Ouamoussi deelde een foto van de samenkomst van de twee heren met als onderschrift een aanprijzing van de "historische betrekkingen" tussen de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Marokko.





"Zijne Majesteit Koning Mohammed VI bezoekt zijn broer, Zijne Hoogheid Sheikh Mohammed bin Zayed, kroonprins van Abu Dhabi in zijn woning, na zijn aankomst in Marokko vanuit Berlijn," schreef de journalist.









Het bezoek weerspiegelt volgens Ouamoussi de kracht van de "voorbeeldige" relaties tussen de Emiraten en Marokko. Recente geruchten rondom het spraakmakende besluit van de Emiraten om het aantal politieagenten van Marokkaanse komaf in de Golflanden te verminderen zorgde onlangs nog voor ophef onder Marokkaanse burgers. Volgens de Midden-Oosten Monitor (MEMO) was het besluit te wijten aan "bekoelde diplomatieke betrekkingen". Beide landen ontkennen.





De relatie tussen Marokko en de Emiraten is sinds 2017 bekoeld geraakt na onenigheid over Libië. De Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken, Nasser Bourita, had in april 2019 zijn bezoek aan de Golfstaten voltooid en daarbij de VAE overgeslagen.





Bin Zayed arriveerde in Marokko na het bijwonen van de conferentie over de Libische crisis in Berlijn. Marokko was niet uitgenodigd voor de conferentie en als reactie hierop veroordeelde het ministerie van Buitenlandse Zaken de uitsluiting van Marokko inzake de Libië-crisis, vooral gezien de inzet van Marokko bij het ondersteunen van het vredesproces in het Noord-Afrikaanse land.





Bin Zayed is vaker in Marokko te vinden. Onlangs schreef de New York Times (NYT) in een portret van MbZ dat de kroonprins in zijn jonge jaren als ober heeft gewerkt in Marokko . De kroonprins leefde op 14-jarige leeftijd voor een aantal maanden een simpel en anoniem bestaan in het land.

