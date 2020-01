OM pakt meer geld af van criminelen

Het Openbaar Ministerie heeft in 2019 voor 261 miljoen euro aan spullen en kapitaal in beslag genomen van criminelen.

Dat is bijna 90 miljoen euro meer dan in 2018. Het gaat onder meer om grote geldbedragen, auto's, huizen, boten en designerartikelen. Een deel van het geld dat vorig jaar in beslag werd genomen is afkomstig van de internationale telecomprovider Telia. Daar werd in 2017 een schikking mee getroffen. Daar is vorig jaar weer een deel van betaald, aldus het OM.In 2019 was er meer aandacht voor het afpakken van dure merkartikelen. Deze spullen werden in het verleden vaak verbrand, maar via een veiling kunnen deze artikelen toch nog geld opleveren."'We zijn er nog niet, maar met de nu ingeslagen koers zijn we op weg," zegt landelijk afpakofficier Janneke de Smet-Dierckx.