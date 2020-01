Hamas veroordeelt ontruiming Palestijnse woningen Jeruzalem

Op zondag kondigde Israël 10 nieuwe ontruimingen aan van Palestijnse woningen in Jeruzalem

De woordvoerder van Hamas, Abdel latif al-Qanoa, zei in een verklaring dat deze opdrachten er op gericht zijn de bevolkingssamenstelling van de stad te veranderen middels gedwongen evacuaties van burgers. Al-Qanoa riep Palestijnen in Jeruzalem op om hun aanwezigheid in de Al-Aqsa-moskee te vergroten, ondanks de Israëlische beperkingen om de heilige moskee te bereiken.





Al-Qanoa deed ook een oproep aan de Arabische en islamitische wereld om standvastig te zijn in hun steun aan het Palestijnse volk in Jeruzalem.





Sinds de bezetting van de stad in 1967 worden Palestijnen in Jeruzalem onderworpen aan verschillende vormen van intimidatie, waaronder arrestaties, deportaties, het slopen van huizen en het opleggen van illegale belastingen.

© MAROKKO.NL 2020