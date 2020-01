Weer Marokkaanse vlag verbrandt door Rif-separatisten in Frankrijk (video)

Mohcine

Het is niet de eerste keer dat demonstranten in Frankrijk de Marokkaanse vlag onteren. Bij een pro-Amazigh demonstratie in Parijs werd eind oktober een Marokkaanse vlag vertrapt en in brand gestoken. Beelden van de vlagverbranding werden massaal gedeeld op sociale netwerken en zorgde voor nationale ophef en veel boze reacties . De demonstranten kwamen bijeen om de derde verjaardag van de dood van Mohcine Fikri te herdenken. De dood van de visboer leidde in 2016 en 2017 tot de Hirak Rif-protesten in de noordelijke regio's van Marokko. De leider van de Hirak Rif-beweging, Nasser Zefzafi, had begin oktober opgeroepen tot de mars.