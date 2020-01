Qatar belooft met WK 2022 ook betere mensenrechten

Qatar gebruikt het WK voetbal van 2022 om een aantal heikele kwesties in het land aan te pakken.

© ANP 2020

De organisator van de mondiale eindronde presenteerde samen met wereldvoetbalbond FIFA een zogeheten duurzaamheidsstrategie. Qatar doet daarin vijf beloftes, onder meer dat de mensenrechten in het land beter worden beschermd. In de aanloop naar het WK is veel te doen over de vaak erbarmelijke omstandigheden waarin de bouwvakkers aan de stadions werken. Door de hitte en gebrek aan veiligheidsmaatregelen zijn de afgelopen jaren volgens mensenrechtenorganisaties al honderden doden gevallen bij de bouw.Qatar belooft in een ruim honderd pagina's tellend document onder meer betere arbeidsrechten, innovatieve oplossingen voor milieuproblemen, economische ontwikkeling én dat iedereen welkom is in Qatar. "Het WK biedt een unieke kans om voor positieve verandering te zorgen", zegt secretaris-generaal Fatma Samoura van de FIFA. "Die kans kunnen en willen de FIFA en Qatar niet laten liggen."