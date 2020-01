Koninklijk pardon voor terminaal zieke veroordeelde terrorist

Koning Mohammed VI heeft zaterdag een uitzonderlijke gratie verleend aan de veroordeelde terrorist Amer Gharzani vanwege zijn gezondheidstoestand. Gharzani, afkomstig uit de regio Fez, zat een gevangenisstraf van vijf jaar uit in de Ras Lma-gevangenis in Fez.

De gratie komt slechts een week nadat de koning gratie had verleend aan 265 gevangenen ter gelegenheid van de dag van het Onafhankelijkheidsmanifest, waaronder acht veroordeelde vrouwen voor terroristische zaken. De vrouwen maakten deel uit van een aan Daesh gekoppelde terreurcel bestaande uit 10 vrouwen. De nationale inlichtingendienst (BCIJ) had de cel in oktober 2016 ontmanteld.