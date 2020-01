Libanese popster Nawal El Zoghbi binnenkort naar Nederland

De gevierde popster, die al meer dan dertig miljoen platen verkocht, is op 28 en 29 mei samen met het Nederlands Kamerorkest te te horen tijdens het SOUK-Festival in het Amsterdamse Concertgebouw.





Tijdens eerdere edities stonden onder meer de Syrische zangeres Assala Nasri en de Marokkaanse zangeres Asma Lmnwar op het podium van de Grote Zaal. Tijdens SOUK 2020 treden naast Nawal El Zoghbi solisten van het Nationale Ballet op en verzorgt het Nederlands Kamerorkest onder leiding van Jochen Neuffer de muzikale omlijsting met speciale aandacht voor de iconische componist Mohamed Abdel Wahab.

Kaarten voor SOUK 2020 met Nawal El Zoghbi zijn vanaf maandag 20 januari verkrijgbaar via Het Concertgebouw





Tijdens deze zesde editie van SOUK wordt Het Concertgebouw omgetoverd in de sfeer van een muzikale Arabische markt, aldus de organisatoren van het evenement, waaraan verder ook Het Nationale Ballet meewerkt. "De avonden bieden een grote variëteit van muziek, dans, poëzie en culinaire specialiteiten van topniveau.".De zangeres maakte vanaf de jaren negentig naam met onder meer heel eigen videoclips. Met de nummers Ayza El Radd en Balaee Fi Zamany brak ze helemaal door in de Arabische wereld. In duet met collega Wael Kfoury zong Min Habibi Ana naar de top van de hitlijsten.Tijdens het evenement is er ook ruim aandacht voor het werk van de uit Egypte afkomstige musicus Mohamed Abdel Wahab.