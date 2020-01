UITGELICHT: Wydad presenteert nieuwe trainer Desabre (video)

Wydad Casablanca heeft vandaag in een hotel in Casablanca de nieuwe trainer gepresenteerd, de Fransman Sébastien Desabre.

Les Rouges





Voorzitter Said Naciri gaf in zijn gesprek met de pers aan: ''Deze trainer heeft een uitstekende cv en kent de club, dit continent en de Afrikaanse competitie heel goed. Wij hebben een aantal doelstellingen aan de trainer gehaald en willen dit seizoen graag titels winnen in de Botola Pro en in de CAF Champions League.''









De Fransman trainde voor het laatste het Egyptische FC Pyramids en gaat een nieuw avontuur aan in Marokko bij de topclub uit Casablanca waarmee hij dit seizoen de nationale titel kan prolongeren.

De Franse trainer was in het seizoen 2016/2017 ook al een periode trainer van de club en keert dus terug als hoofdtrainer bij