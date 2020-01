Kwalificatie WK 2022: Tegenstanders van Marokko bekend

De loting vond plaats in de de Egyptische hoofdstad Caïro.









De loting heeft dus gunstig uitgepakt voor Marokko. Met Guinee, Guinee-Bissau en Soedan staat Marokko op papier geen grote uitdaging te wachten, desondanks moet de formatie toch waakzaam zijn; zo speelt Liverpool-speler Naby Keïta bij Guinee.

De wedstrijden in de groepsfase zullen vanaf oktober van dit jaar gespeeld worden. Daarna spelen de groepswinnaars onderling barrageduels en gaan de vijf winnaars van die duels door naar het WK in Qatar in 2022.

