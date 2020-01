Nieuw kabinet Libanon onder Hassan Diab

Libanon heeft een nieuwe regering die wordt geleid door premier Hassan Diab. De vorming van het kabinet komt in een roerige periode met protesten en rellen in de hoofdstad Beiroet.

Maandenlange protesten

Het land zat zonder kabinet na het aftreden van eerste minister Saad al-Hariri in oktober. Hij ruimde het veld in reactie op de demonstraties tegen corruptie bij de overheid en de aanpak van de economische crisis.De kersverse premier verklaarde dat zijn land door een moeilijke fase gaat. Diab beloofde te werken aan de behoeften van de demonstranten en noemde zijn kabinet een "reddingsteam".In Libanon gaan actievoerders al maandenlang de straat op om hun ongenoegen te uiten over de diepe economische crisis. Ze beschuldigen de politieke klasse van corruptie en besluiteloosheid.Diab, voormalig minister van Onderwijs en soenniet, werd ruim een maand geleden al genoemd als nieuwe premier. Hij beloofde toen een kabinet samen te stellen van wetenschappers om het land uit de crisis te leiden.Na een maand lang onderhandelen met onder andere de sjiitische Hezbollah en diverse andere partijen is dat nu gelukt. Binnen het sektarische politieke systeem van Libanon moet de minister-president een soennitische moslim zijn.