Vier verdachten uitbraakpoging Zutphen langer vast

De vier mannen die zondag zijn aangehouden in verband met een mogelijke uitbraakpoging uit de gevangenis in Zutphen, moeten nog veertien dagen in de cel blijven.





Op het terrein van de gevangenis stond zondagochtend een busje in brand. Meerdere personen wilden het complex binnendringen. Toen dit niet lukte, gingen ze er met een auto vandoor. Uiteindelijk kon de politie na een zoektocht, waarbij een helikopter werd ingezet, vier mannen aanhouden. Drie van hen werden op de N813 bij Wehl opgepakt en een bij Zevenaar. © ANP 2020 De rechter-commissaris heeft hun voorarrest woensdag verlengd. Omdat de vier nog in beperkingen zitten en alleen contact mogen hebben met hun advocaat, doet het Openbaar Ministerie verder geen mededelingen. De vier zijn tussen de twintig en dertig jaar en wonen niet in Nederland, heeft de politie bekendgemaakt. Volgens diverse media hebben ze de Franse nationaliteit en een Noord-Afrikaanse achtergrond.Waarschijnlijk was het de bedoeling de tot levenslange celstraf veroordeelde Omar L. te bevrijden . Hij is dezelfde dag overgeplaatst naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.Op het terrein van de gevangenis stond zondagochtend een busje in brand. Meerdere personen wilden het complex binnendringen. Toen dit niet lukte, gingen ze er met een auto vandoor. Uiteindelijk kon de politie na een zoektocht, waarbij een helikopter werd ingezet, vier mannen aanhouden. Drie van hen werden op de N813 bij Wehl opgepakt en een bij Zevenaar.